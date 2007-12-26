Колесников считает, что Богатырева вступила в конфликт сама с собой

Согласившись на должность Секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины, Раиса Богатырева вступила в конфликт с Партией регионов. Об этом заявил депутат-регионал Борис Колесников в интервью "5 каналу".

Это ее личный выбор. Тут Вы должны понимать, что это - прямой конфликт интересов. Человек, который, в общем-то, номер два в списке "Партии регионов", и который много лет руководил фракцией, и ассоциировался у избирателей исключительно с "Партией регионов", вынужден сегодня, согласившись на эту должность, вступить в конфликт интересов с самим собой", - сказал Колесников.

Раису Богатыреву на должности Секретаря СНБОУ представил сегодня Президент Виктор Ющенко. Это произошло во время расширенного заседания Кабмина. Напомним, - накануне на заседании президиума политсовета - Партия регионов рекомендовала Богатыревой не принимать эту должность.