Евромайдан планирует выполнить распоряжение СЭС до конца дня

Сегодня на столичном Евромайдане решили провести уборку, назвав ее «чистым четвергом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге народный депутат, комендант Евромайдана Степан Кубив.

По его словам, «задача стоит перед каждым - убрать свое рабочее место, убрать возле палаток, вывести мусор с Майдана».

Кубов отметил, что восстановлены баррикады, и они стали еще более «крепкими, не боятся машин МЧС».

Как сказал комендант, санэпидемстанция «дала нам определенные рекомендации относительно дезинфекции, относительно изменения пищевых комплексов, относительно изменения витаминной базы и относительно изменения соответствующих лекарств». «Мы как раз сегодня до конца дня выполним ее распоряжение», - добавил Кубив.

По словам депутата, также в ближайшее время будет проведена дезинфекция вещей.