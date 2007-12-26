Ручку Семенюк продали за 1 тысячу гривен

Шариковая ручка, которая раньше принадлежала председателю Фонда государственного имущества Украины Валентине СЕМЕНЮК, продана на благотворительном аукционе в Ровенском отделении ФГИУ за одну тысячу гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, аукцион был проведен перед началом пресс-конференции председателя регионального отделения Фонда Виктора МАТВИЕНКО.

Участникам аукциона и журналистам сообщили, что эту ручку председатель Фонда госимущества подарила В.МАТВИЕНКО в начале 2007 года - во время назначения его на эту на должность. А ценность лота заключается в том, что именно этой ручкой в этом году было подписано 32 соглашения по продаже государственных пакетов акций областных предприятий на общую сумму более 54 млн. грн., что в несколько раз превышает прошлогодние показатели. Среди проданной на аукционах госсобственности – контрольный пакет акций ОАО «Ровенский радиотехнический завод» (продан за 25,5 млн. грн.) и 38% акций ОАО «Ровносельмаш» (за 22 млн. 326 тыс. грн.).

Стартовая цена ручки была 100 грн. Ее новым владельцем стал заместитель генерального директора ЗАО «Агроконтракт» Михаил ПУЧКОВСКИЙ, который выложил за эту вещь тысячу гривен. Эти средства вместе с еще 770 гривнями, которые пожертвовали участники аукциона, пойдут на приобретение постельного белья для воспитанников Ровенского детского дома.