Януковича «прижали к стене» из-за Богатыревой

Избиратели Партии регионов требуют от лидера партии Виктора Януковича дать принципиальную оценку назначения Раисы Богатыревой секретарем СНБО.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, в среду в адрес Януковича поступило больше сотни телеграмм от избирателей с таким требованием.

"Виктор Янукович ознакомил с этой информацией председателей областных партийных ячеек, с которыми он встретился сегодня и которые единогласно поддержали позицию лидера Партии регионов в этом вопросе и однозначно заявили о необходимости принципиальной оценки", - отмечает пресс-служба.

Украинская правда