Януковича «прижали к стене» из-за Богатыревой
19:41, 26 декабря 2007Политика
2192
Лидер ПР получил сотню телеграмм
Избиратели Партии регионов требуют от лидера партии Виктора Януковича дать принципиальную оценку назначения Раисы Богатыревой секретарем СНБО.
Как сообщает пресс-служба Партии регионов, в среду в адрес Януковича поступило больше сотни телеграмм от избирателей с таким требованием.
"Виктор Янукович ознакомил с этой информацией председателей областных партийных ячеек, с которыми он встретился сегодня и которые единогласно поддержали позицию лидера Партии регионов в этом вопросе и однозначно заявили о необходимости принципиальной оценки", - отмечает пресс-служба.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter