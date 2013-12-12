Глава Пентагона позвонил министру обороны Украины

Глава Пентагона Чак Хейгел позвонил министру обороны Украины Павлу Лебедеву и призвал его не использовать армию против демонстрантов, сообщает американское оборонное ведомство, пишет РИА Новости.

"Хейгел предостерег Лебедева от применения вооруженных сил против гражданского населения в любой форме", - говорится в сообщении.

По данным Пентагона, украинский министр заверил, что власти страны не намерены это делать, и пообещал передать слова Хейгела непосредственно президенту Виктору Януковичу.