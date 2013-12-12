Глава Пентагона позвонил министру обороны Украины
08:31, 12 декабря 2013Политика
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США просит Украину не разгонять Майдан.
Кадр из видео Пентагона
Глава Пентагона Чак Хейгел позвонил министру обороны Украины Павлу Лебедеву и призвал его не использовать армию против демонстрантов, сообщает американское оборонное ведомство, пишет РИА Новости.
"Хейгел предостерег Лебедева от применения вооруженных сил против гражданского населения в любой форме", - говорится в сообщении.
По данным Пентагона, украинский министр заверил, что власти страны не намерены это делать, и пообещал передать слова Хейгела непосредственно президенту Виктору Януковичу.
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