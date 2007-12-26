Если нужно, Тимошенко поднимет людей с постели

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что при необходимости можно изменить процедуру голосования при принятии государственного бюджета на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Бюджет является не менее важным решением, чем кадровые назначения, и если необходимо, наши депутаты из демократической коалиции поднимутся с постели и приедут проголосовать за бюджет. Если будет необходимо и если будут препятствия для голосования по бюджету, значит будем опять голосовать руками», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что страна «заждалась» изменений.

«То, что изменения сегодня не пропускают, и создают барьеры, в том числе и те фракции, которые представляют оппозицию, это является ненормальным. Я думаю, что завтра-послезавтра уже выяснится, как будут происходить все голосования по бюджету», - предположила глава правительства.

«Я убеждена, что политиканство не помешает этим трем фракциям (Партии регионов, КПУ и Блока Литвина – УНИАН) проголосовать и дать людям все, чтобы у них была лучшая жизнь», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины одобрил проект госбюджета на 2008 год.

Ранее председатель Верховной Ради Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что бюджет на 2008 год будет рассматриваться завтра на вечернем заседании по специальной сокращенной процедуре.

По его словам, постановление “О процедуре и особенностях рассмотрения и принятия Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты” народные депутаты рассмотрят 27 декабря.

В проекте постановления предусмотрено, что госбюджет должен быть проголосован во втором чтении и принят в целом как закон не позже 30 декабря 2007 года.