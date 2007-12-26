Янукович тенью следует за Тимошенко

18:21, 26 декабря 2007
Политика
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Оппозиционный Кабмин откроет двери для прессы

Виктор Янукович В четверг состоится очередное заседание "оппозиционного правительства" во главе с Виктором Януковичем.

Как сообщает Украинская правдасо ссылкой на пресс-службу Партии регионов, заседание начнется в 10:00 и будет открытым для прессы.

Как известно, первое заседание "теневого правительства" состоялось в пятницу и было закрытым для прессы. На нем был определен состав "правительства", который в понедельник был утвержден президиумом Партии регионов.

 

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