Янукович тенью следует за Тимошенко

В четверг состоится очередное заседание "оппозиционного правительства" во главе с Виктором Януковичем.

Как сообщает Украинская правдасо ссылкой на пресс-службу Партии регионов, заседание начнется в 10:00 и будет открытым для прессы.

Как известно, первое заседание "теневого правительства" состоялось в пятницу и было закрытым для прессы. На нем был определен состав "правительства", который в понедельник был утвержден президиумом Партии регионов.