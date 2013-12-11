В США обещают украинским властям "последствия" за преступление против украинцев

Об этом говорится в заявлении Маккейна относительно событий в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Ужасно, что украинская власть сделала выбор в интересах применения насилия и притеснений против мирных демонстрантов на киевском Майдане. Подобное недостойное поведение нарушает наиболее базовые универсальные права – особенно свободу слова и собраний, – которые имеют все люди», - подчеркнул сенатор США.

По его словам, «если украинская власть считает, что грубая сила и политика запугивания поможет ей выйти из текущего кризиса, то она серьезно ошибается».

«Все больше и больше украинцев демонстрируют, что они больше не боятся. Эти мужественные мужчины и женщины должны знать, что они не одни. Их друзья на другом конце света выражают свою солидарность», - говорится в заявлении.

Сенатор США уверяет, что «мы и в дальнейшем будем привлекать внимание мира к борьбе за свободу, справедливость и возможности, которая ведется в Украине, а также будем требовать последствий за любое преступление, совершенное против украинцев, которые мирно используют свое фундаментальное право».