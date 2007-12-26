Тимошенко просит людей не спешить за утраченными вкладами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан не создавать ажиотаж в связи с возвращением вкладов Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

««Ощадбанк» начал составлять акты сверки и подписывать их с теми людьми, которые имели сбережения, поскольку многие люди потеряли свои сберкнижки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство совместно с «Ощадбанком» намерено провести инвентаризацию количества людей, которые претендуют на компенсацию потерянных вкладов.

При этом, по ее словам, «Ощадбанк» вынужден предпринимать меры для того, чтобы не создавались большие очереди.

«Для нас очень важно, чтобы «Ощадбанк» справился с возвращением сбережений без очередей. Я обращаюсь к людям: спешить не нужно, потому что мы будем это делать последовательно и спокойно, без ажиотажа. Мы будем это делать, так как люди этого ожидали на протяжении многих лет», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в следующем году планирует выделить на возвращение обесцененных сбережений граждан в Сбербанке СССР 20 млрд. грн.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, именно эта сумма предусмотрена в проекте госбюджета на 2008 год.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, прямыми платежами будет выплачено 6 млрд. грн. «Это позволит вернуть гражданам Украины до 1000 грн.», - сказала премьер-министр. При этом, по ее словам, каждому гражданину будет предложено не забирать эти деньги, и оставить их на депозите под существенную процентную ставку.

2 млрд. грн., по словам руководителя правительства, будет выплачено путем взаиморасчетов для погашения задолженности населения за коммунальные услуги.