Ближайшее заседание Еврокомиссии посвятят Украине - премьер Польши
14:16, 11 декабря 2013Политика
1133 0
В Евросоюзе очень обеспокоены ночными событиями в Украине
Ближайшее заседание Еврокомиссии будет посвящено Украине
Об этом заявил премьер - министр Польши Дональд Туск в эфире канала TVN24. Пока не ясно какое решение будет принято Еврокомиссией, но оно может быть жестким по отношению к украинской власти, передает Еспресо.tv .
Напомним, сегодня около часа ночи "беркутовцы" начали штурм Евромайдана. Некоторые защитники Евромайдана, в том числе народные депутаты были избиты, но митингующие удержали КГГА и Дом профсоюзов , а также центральный лагерь на Майдане Незалежности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter