Ближайшее заседание Еврокомиссии посвятят Украине - премьер Польши

Об этом заявил премьер - министр Польши Дональд Туск в эфире канала TVN24. Пока не ясно какое решение будет принято Еврокомиссией, но оно может быть жестким по отношению к украинской власти, передает Еспресо.tv .

Напомним, сегодня около часа ночи "беркутовцы" начали штурм Евромайдана. Некоторые защитники Евромайдана, в том числе народные депутаты были избиты, но митингующие удержали КГГА и Дом профсоюзов , а также центральный лагерь на Майдане Незалежности.