Луценко устроил кадровую чистку в МВД

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО почти полностью сменил руководство министерства.

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью УНИАН.

По его словам, количество заместителей главы МВД уменьшено с 12 до 7 человек.

Первым заместителем министра назначен Михаил КЛЮЕВ.

В должности первого заместителя – начальника Управления по борьбе с организованной преступностью остался Игорь БИЛОЗУБ.

Заместителем министра, который будет руководить криминальным блоком, назначен Владимир ЕВДОКИМОВ, заместителем министра - начальником Главного следственного управления назначен Петр КОЛЯДА, заместителем министра - начальником милиции общественной безопасности - Александр САВЧЕНКО, заместителем министра - начальником Главного штаба Михаил ВЕРБЕНСКИЙ, заместителем министра - директором департамента финансовых ресурсов и бухгалтерского учета Владимир ХОМЕНКО.

Также Ю.ЛУЦЕНКО сообщил о назначении нового начальника Департамента Государственной автомобильной инспекции МВД и многих других руководителей, в частности, по его словам, восстановлены в должностях те, кто работал с ним в 2005 году.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что намерен сменить руководителей областных управлений МВД.