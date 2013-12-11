Опубликовано видео штурма "Беркутом" баррикад на Майдане

Как сообщал УНИАН, бойцы спецподразделения "Беркут" и внутренних войск захватили контроль над частью баррикад Евромайданf на площади Незалежности.

После нескольких неудачных попыток прорыва и попытки задеть баррикаду "Беркуту" удалось захватить контроль над баррикадой. После захвата баррикады на Институтской силовики вместе с работниками МЧС и людьми в одежде коммунальщиков разобрали деревянные и металлические конструкции укрепления. После многочасового противостояния на Институтской каждая из сторон заняла свои позиции.

В то же время укрепление со стороны Европейской площади прорвали другие силовики. Они захватили контроль над проезжей частью.

Видео: Общественное ТВ