Опубликовано видео штурма "Беркутом" баррикад на Майдане
06:05, 11 декабря 2013Политика
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Как сообщал УНИАН, бойцы спецподразделения "Беркут" и внутренних войск захватили контроль над частью баррикад Евромайданf на площади Незалежности.
После нескольких неудачных попыток прорыва и попытки задеть баррикаду "Беркуту" удалось захватить контроль над баррикадой. После захвата баррикады на Институтской силовики вместе с работниками МЧС и людьми в одежде коммунальщиков разобрали деревянные и металлические конструкции укрепления. После многочасового противостояния на Институтской каждая из сторон заняла свои позиции.
В то же время укрепление со стороны Европейской площади прорвали другие силовики. Они захватили контроль над проезжей частью.
Видео: Общественное ТВ
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