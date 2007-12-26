Яценюк назвал ”Провал года”

Экс-министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК считает "провалом года" выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Об этом А.ЯЦЕНЮК сказал в интервью газете «День» (26 декабря).

«Я считаю провалом года выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Я был очень озабочен решением наших партнеров о выходе из ДОВСЕ”, - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что этот договор касается больше Украины, чем всех других стран. “Сейчас главное - не втянуть Украину во внутриполитические процессы России, и наоборот, не дать втянуться самим в эти процессы”, - добавил он.

Он также считает, что провалы в отношениях с Россией в 2007 году не связаны с Украиной. “Я не вижу ни одного провала в украинско-российских отношениях, случившегося по вине Украины”, - отметил он, добавив, что Украина была толерантна “даже иногда сверх меры”.

Как сообщал УНИАН, согласно июльскому указу Президента РФ Владимира ПУТИНА, Россия с 12 декабря прекратила участие в ДОВСЕ, ссылаясь на то, что страны НАТО не ратифицировали его адаптированный вариант.

ДОВСЕ был подписан 19 декабря 1990 года в Париже 16 государствами - членами НАТО и шестью странами - участницами Организации Варшавского договора.

Адаптированный вариант документа 1999 года ратифицировали только Россия, Украина, Казахстан и Беларусь.