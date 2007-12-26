Яценюк назвал ”Провал года”
Украина была толерантна “даже иногда сверх меры”...
Экс-министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК считает "провалом года" выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Об этом А.ЯЦЕНЮК сказал в интервью газете «День» (26 декабря).
«Я считаю провалом года выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Я был очень озабочен решением наших партнеров о выходе из ДОВСЕ”, - сказал он.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что этот договор касается больше Украины, чем всех других стран. “Сейчас главное - не втянуть Украину во внутриполитические процессы России, и наоборот, не дать втянуться самим в эти процессы”, - добавил он.
Он также считает, что провалы в отношениях с Россией в 2007 году не связаны с Украиной. “Я не вижу ни одного провала в украинско-российских отношениях, случившегося по вине Украины”, - отметил он, добавив, что Украина была толерантна “даже иногда сверх меры”.
Как сообщал УНИАН, согласно июльскому указу Президента РФ Владимира ПУТИНА, Россия с 12 декабря прекратила участие в ДОВСЕ, ссылаясь на то, что страны НАТО не ратифицировали его адаптированный вариант.
ДОВСЕ был подписан 19 декабря 1990 года в Париже 16 государствами - членами НАТО и шестью странами - участницами Организации Варшавского договора.
Адаптированный вариант документа 1999 года ратифицировали только Россия, Украина, Казахстан и Беларусь.