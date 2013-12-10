Соглашение с ЕС в нынешнем виде угрожает агросектору Украины – Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил во время встречи с тремя президентами Украины, запись которой транслируется в эфире Первого национального телеканала.

«Секторально, если посмотреть на это Соглашение, то наиболее уязвимый сектор экономики – это сельское хозяйство. Я абсолютно ответственно хочу сказать, что если в таком виде Соглашение было бы подписано, то оно бы создало множество сложностей в аграрном секторе экономики», - сказал он в ходе встречи с бывшими президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Исходя из этого, Янукович подчеркнул, что сельхозпроизводители должны участвовать в переговорах с ЕС относительно внесения изменений в эти документы.

«Я хочу, чтобы товаропроизводители принимали участие в этом процессе (переговорах с ЕС – УНИАН). Я хочу, чтобы этот процесс был открытый, прозрачный и при участии товаропроизводителей агарного сектора экономики», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Виктор Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации.

Представители аграрных ассоциаций Украины критично отнеслись к отказу от подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По их мнению, ассоциированное членство Украины в ЕС дало бы толчок к развитию отечественного АПК, тогда как откладывание подписания этого документа грозит сельскому хозяйству Украины существенными потерями.