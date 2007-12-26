Правительство исключило из бюджета все бизнес-программы старого Кабмина

Правительство Юлии ТИМОШЕНКО исключило из государственного бюджета все бизнес-программы, которые лоббировал предыдущий состав Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенном заседании правительства заявила сама премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы убрали те налоги, которые были связаны с бизнесом власти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства подчеркнула, что главной функцией бюджета является защита государственных интересов и граждан страны. «Не функция бюджета заниматься бизнесом. Функции бюджета – социальная защита людей и реализация приоритетных программ национального развития. Поэтому все лоббистские бизнес-программы из бюджета исключены», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что в результате таких действий освободилась «достаточно существенная сумма средств, которые будут распределены на приоритетные направления».