Станция метро "Майдан Незалежности" остается закрытой для входа и выхода

Как передает корреспондент УНИАН, входы станции по-прежнему заблокированы митингующими.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, утром были закрыты на вход и выход три станции метро - “Театральная”, “Крещатик” и “Майдан Незалежности”. Причиной закрытия станций и эвакуации пассажиров стал анонимный звонок о минировании станций. Поиск взрывчатки продолжался примерно 6 часов. Около 16.00 была открыта станция "Театральная", а позднее в Главном управлении МВД Украины в Киеве заявили об открытии станций "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

Милиция открыла уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о закладке взрывоопасных устройств.