Станция метро "Майдан Незалежности" остается закрытой для входа и выхода
19:15, 09 декабря 2013Политика
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Станция метро "Майдан Незалежности" остается закрытой для входа и выхода пассажиров, несмотря на заявление властей об открытии станции после проверки на наличие взрывоопасных предметов.
Как передает корреспондент УНИАН, входы станции по-прежнему заблокированы митингующими.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, утром были закрыты на вход и выход три станции метро - “Театральная”, “Крещатик” и “Майдан Незалежности”. Причиной закрытия станций и эвакуации пассажиров стал анонимный звонок о минировании станций. Поиск взрывчатки продолжался примерно 6 часов. Около 16.00 была открыта станция "Театральная", а позднее в Главном управлении МВД Украины в Киеве заявили об открытии станций "Майдан Незалежности" и "Крещатик".
Милиция открыла уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о закладке взрывоопасных устройств.
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