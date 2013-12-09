Соглашения, подписанные в Китае, могут привлечь в Украину миллиардные инвестиции

Такое мнение выразил Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

Эксперт добавил, что расширение сотрудничества с Китаем выгодно Украине еще и тем, что КНР мало интересуют политические вопросы, поэтому сотрудничество не будет обременено какими-либо требованиями политического характера, как это практикуют Москва или Брюссель. По подсчетам Охрименко, Украина может рассчитывать на инвестиции в размере около $ 30 млрд, из которых около $ 18 млрд ожидаются в краткосрочной перспективе.

«Общая сумма инвестиций по всем договорам предполагает около $ 30 млрд. В эту сумму включены и государственные кредиты, и кредиты китайских банков, и частные инвестиции от китайского бизнеса. По сроку эти инвестиции растянутся на пять лет, хотя по отдельным инвестиционным проектам сроки могут достигать десяти и даже пятнадцати лет. Если же говорить о ближайших годах, то ожидается, что сумма инвестиций может составить около $ 18 млрд. в различные сферы», — рассказал Охрименко.

Один из самых внушительных по объемам финансирования и срокам проектов — содействие массовому строительству доступного жилья, который зафиксирован в меморандуме между Государственным ипотечным учреждением Украины и китайской корпорацией CITIC Construction.

«Китай для реализации этого проекта представит ГИУ кредит в размере $ 15 млрд сроком на 15 лет и с правом пролонгации и расширения суммы в будущем. В рамках этого проекта китайская компания будет осуществлять строительство жилья в Украине, а ГИУ будет продавать украинцам квартиры на условиях аренды с правом выкупа. Тем самым будет решаться жилищная проблема в Украине. Фактически, получаемая ГИУ арендная плата и будет идти на погашение китайского кредита», — сказал Охрименко, отметив, что такой масштабный проект окажет стимулирующее воздействие на строительную отрасль в Украине.

Другой масштабный проект — инвестирование $ 13 млрд в строительство Китаем нового современного порта в Крыму. «Впоследствии этот порт будет совместно эксплуатироваться Украиной и Китаем, он будет ориентирован на перевалку грузов из Китая в Европу и из Европы в Китай. Порт сможет не только обрабатывать контейнеры, но также и сыпучие грузы и нефтепродукты. Своего рода это будет «окно Китая в Европу через Украину», — пояснил Охрименко.

Эксперт добавил, что благодаря расширению сотрудничества с Китаем Украина смогла обеспечить заказами компанию «Мотор-Сич», которая столкнулась с рисками потери российского рынка из-за политических разногласий. Соглашения, подписанные в Китае Виктором Януковичем предполагают создание украино-китайского совместного предприятия, где будут производиться двигатели для китайских пассажирских и военных самолетов различных типов.

«Украина сделала существенный шаг на пути создания мощных и сильных деловых отношений с Китаем. Это позволит Украине избавиться от экономической зависимости от России, упростит ведение переговоров по самым сложным экономическим вопросам. Самое главное – совместный бизнес Украины и Китая поможет обеспечить высокий рост нашего ВВП. И если Украину будут пугать и ЕС и Россия, а также будет навязывать свои драконовские условия Международный валютный фонд, Украина сможет выстоять против такого прессинга за счет финансовой помощи Китая. Эта помощь от китайцев не бесплатная. Но в отличие от ЕС и России, Китай не навязывает Украине свои политические стандарты, не требует от нас политических дивидендов, его интересует только нормальное деловое сотрудничество», — сказал Охрименко.