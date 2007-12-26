Партия регионов не собирается раскалываться из-за Раисы Богатыревой

Народный депутат, член фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что согласие Раисы БОГАТЫРЕВОЙ занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины не приведет к расколу партии. Такое мнение Б.КОЛЕСНИКОВ высказал сегодня в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, комментарии оппонентов по этому вопросу, «как говорил Марк Твен, сильно преувеличены». «Никакого раскола нет, и быть не может», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он заметил, что Р.БОГАТЫРЕВА «была уважаемым членом команды и имеет большие заслуги перед командой».

Вместе с тем он подчеркнул, что Партия регионов отстаивает позицию граждан юго-восточной Украины в вопросе сотрудничества Украины с НАТО. По его словам, партия занимает антинатовскую позицию, а Р.БОГАТЫРЕВА в должности секретаря СНБО должна поддерживать пронатовскую позицию. «Это будет конфликт интересов», - считает Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он добавил, что Партия регионов «не оправдывает и не поддерживает позицию Р.БОГАТЫРЕВОЙ».

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, оппозиционная партия не может согласиться с тем, чтобы ее член занял должность секретаря СНБО, ведь на сегодняшний день в нашей стране «СНБО - не общественный совет для наблюдения за безопасностью и обороной».

Б.КОЛЕСНИКОВ еще раз отметил, что «это исключительно личный выбор Р.БОГАТЫРЕВОЙ, и партия к этому никакого отношения не имеет».