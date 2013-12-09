Эксперт: памятники нужно не сносить, а использовать для уроков истории

Об этом сказала киевский историк и краевед Юлия Смилянская, отметив, что новость о сносе монумента стала для нее неожиданной и неприятной.

«Дело не в красивых историях. Сам факт сноса памятников я никак не приветствую. Мне близка парижская ситуация: восставшие французы разрушили Бастилию, но не тронули ни одного памятника. Можно рубить головы королям, но нельзя трогать памятники. Используя памятники, можно и нужно рассказывать следующим поколениям об истории их страны и их городов. Снос памятника Ленину вызвал у меня очень грустные чувства, и это без всяких сантиментов по поводу личности самого исторического персонажа. Исключительно в эстетическом и этическом плане», — рассказала Смилянская.

Она рассказала, что по одной из версий, скульптор Меркуров создал этот монумент Ленину к промышленной выставке в США еще до Великой отечественной войны. После нее в Киеве собирались поставить два памятника — Ленину и Сталину. Меркуров принял участие в конкурсе на проект памятника Сталину, но проиграл: он изобразил вождя в тужурке, а его украинский конкурент — в шинели.

«Когда руководитель Украины Никита Хрущев в целях экономии решил не делать новый памятник Ленину, а использовать готовый, хранившийся у Меркурова еще с довоенных времен, то уговаривать обиженного на Киев скульптора в Москву ездила специальная делегация», — рассказала историк.