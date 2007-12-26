Томенко: Это не репрессии, это неведение порядка

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что новое правительство наводит порядок в кадровой политике, а не осуществляет политические репрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, комментируя выступления представителей Партии регионов, которые заявляли об освобождении должностных лиц по политическим мотивам.

Н.ТОМЕНКО призвал представителей Партии регионов «уверенно смотреть в будущее». «Все будет нормально в кадровой политике», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, когда в министерстве из 12 заместителей министра оставляют четверых – «это не репрессии, это неведение порядка».

Он призвал членов Партии регионов не переживать из-за наведения порядка в государстве.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО лидер Партии регионов, глава оппозиционного правительства Виктор ЯНУКОВИЧ призвал новый Кабмин прекратить политическую люстрацию.

Он отметил, что сегодня от политической люстрации страдают, в первую очередь, специалисты среднего звена. «Этого делать нельзя», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.