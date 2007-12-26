Богатырева написала заявление о приеме на работу в СНБО

Народный депутат Украины Раиса БОГАТЫРЕВА согласилась работать секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ.

Он отметил, что Р.БОГАТЫРЕВА уже написала заявление «о приеме на работу в СНБО».

На вопрос, будет ли рассматриваться в Партии регионов вопрос об исключении ее из рядов партии Я.СУХОЙ ответил: «А для чего?».

По его словам, согласно законодательству, на протяжении 20 дней Р.БОГАТЫРЕВА должна сложить депутатские полномочия, а также приостановить членство в Партии регионов, «поскольку секретарь СНБО, как и министр внутренних дел и председатель СБУ, не могут быть членами партий».

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Р.БОГАТЫРЕВОЙ секретарем СНБО. В то же время лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Р.БОГАТЫРЕВА не давала согласия на назначение ее на эту должность.

25 декабря Президиум Партии регионов не согласился с тем, чтобы Р.БОГАТЫРЕВА заняла должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Вечером 25 декабря был обнародован Указ Президента о введении Р.БОГАТЫРЕВОЙ в состав СНБО.