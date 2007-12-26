Президент примет участие в расширенном заседании правительства
09:37, 26 декабря 2007Политика
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Рассматривается проект закона о бюджете
Сегодня в 12.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в расширенном заседании Кабинета Министров Украины.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК и лидеры фракций парламента также примут участие в заседании Кабинета министров.
На заседании будет рассматриваться проект Закона Украины „Про Государственный бюджет Украины на 2008 год”.
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