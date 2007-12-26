Президент примет участие в расширенном заседании правительства

Сегодня в 12.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в расширенном заседании Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК и лидеры фракций парламента также примут участие в заседании Кабинета министров.

На заседании будет рассматриваться проект Закона Украины „Про Государственный бюджет Украины на 2008 год”.