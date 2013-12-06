Азаров считает действия против "Беркута" насилием
Тщательное изучение задокументированных конфликтов с участием митингующих и "Беркута", свидетельствуют о том, что представители силовых структур подвергались жестокому насилию.
Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью иностранным СМИ.
"Ясно, что ситуация непростая, что силовые структуры, которые призваны защищать порядок в стране, в том числе самых мирных демонстрантов - подвергаются откровенном насилию, провоцируются, и это уже переходит, откровенно говоря, рамки дозволенного", - говорит Азаров.
Он подчеркнул, что все незаконные действия с любой стороны задокументированы и станут объективными доказательствами по уголовным делам.
"Однозначно, было высказано мнение, что все должно происходить исключительно в конституционных рамках, исключительно в конституционном поле", - подчеркнул Николай Азаров.
По его словам, то, что произошло под Администрацией президента на Банковой 1 декабря видела вся страна.
"Беспрецедентно возмутительно, когда бульдозер наезжал на безоружных сотрудников правоохранительных органов. Пострадали более 150 человек, 126 человек находятся в госпиталях в тяжелом состоянии", - добавил глава правительства. По его словам такую жестокость нельзя оставить без правовой оценки.