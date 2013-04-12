В Харькове Власенко пытались облить зеленкой

В Харькове после заседания Киевского райсуда по делу ЕЭСУ неизвестные пытались облить защитника экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергея Власенко зеленкой.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам С.Власенко, инцидент произошел сразу после судебного заседания.

По словам защитника, 4-5 неизвестных молодых мужчин бросили в его сторону пакеты с зеленкой, когда он садился в автомобиль.

С.Власенко отметил, что на него зеленка не попала, почти вся жидкость вылилась на автомобиль.

Он подчеркнул, что работники милиции, которые в это время находились рядом, не предприняли никаких попыток, чтобы задержать нападавших.

“Мы вынуждены констатировать, что Харьков из города интеллигенции и студенчества превратился в город, где руководят бандиты и жулики, и где городской голова ничего не решает”, - заявил он.

Сейчас на месте, где разлита зеленка, работают сотрудники милиции.

Там остался наполненный желтой непрозрачной жидкостью презерватив, несколько разорванных презервативов с зеленкой, а также разбитое яйцо, окрашенное в зеленый цвет.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года С.Власенко возле больницы «Укрзализныци» в Харькове облила зеленкой девушка. Тогда прокуратура Дзержинского района Харькова возбудила уголовное дело по факту нападения на С.Власенко (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).