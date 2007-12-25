Президент ввел Богатыреву в состав СНБО - Указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел Раису БОГАТЫРЕВУ в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в Указе “О внесении изменений в Указ Президента Украины от 11 сентября 2006 года №749 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» от 25 декабря 2007 года.

Текст Указа размещен на Официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Р.Богатыревой секретарем СНБО. Однако лидер Партии регионов В.Янукович заявил, что Р.Богатырева не давала согласия на назначение ее на эту должность.

25 декабря Президиум Партии регионов не согласился с тем, чтобы Р.Богатырева заняла должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Как сообщил народный депутат Украины, Василий ХАРА, Р.Богатырева должна определиться до завтра со своей позицией.

Как сказал В.Хара, «она приняла сама личное решение, касающееся должности в СНБО и имеет время подумать до утра». Теперь все зависит от ее личного решения, прибавил депутат.