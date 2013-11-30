В милиции "сожалеют" по поводу действий «Беркута» во время разгона Евромайдана

Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов на брифинге в Киеве.

«Мне очень жаль, что наши граждане пострадали от действий сотрудников «Беркута» ... я понимаю обиду граждан по этому поводу. Мне очень жаль, что этот случай, произошедший сегодня ночью, он перечеркнул все те достижения милиции, которые были во время проведения акций как на Майдане Независимости, так и на Европейской площади и в других местах», - сказал Коряк.

Вместе с тем начальник столичной милиции сообщил, что из 53 пострадавших при действиях милиции на столичном Майдане, которые обратились в правоохранительные органы, только 7 человек в возрасте 17-18 лет, все другие лица - значительно старше.