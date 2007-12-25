Яценюк предупредил ПР, что завтра все поделят без них

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады Украины закрыто. Завтра парламент начнет свою работу в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК перед закрытием пленарного заседания сказал, что фракция Партии регионов до сих пор не подала свои предложения относительно формирования парламентских комитетов.

Спикер отметил, что представители этой фракции обратились с просьбой дать им время до завтрашнего дня для урегулирования этого вопроса.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что если фракция Партии регионов не внесет свои предложения, то завтра проект постановления о формировании комитетов будет проголосован даже за подписями лидеров четырех фракций.

«Я надеюсь, что завтра этот процесс завершится», - сказал он.