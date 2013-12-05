Эксперт считает, что Раде нужно заняться бюджетом

«Если отвечать на вопрос о том, что нужно делать сегодня Верховной Раде, что нужно делать правительству, то я полагаю, здесь вариантов быть не может. До Нового года остается очень мало времени, а у государства до сих пор нет Госбюджета на следующий год. Поэтому и парламенту и Кабминунеобходимо сегодня сосредоточиться на работе над проектом Госбюджета», – отметил Евгений Черненко.

«Какие бы события ни происходили в политической плоскости, задача и правительства, и всех органов власти обеспечить нормальную жизнедеятельность государства. Тем более что события сегодня локализованы в Киеве – остальная страна живет, в общем, нормальной жизнью. И 1 января у регионов, в больших и маленьких городах и селах, возникнет вопрос: по какому бюджету работать, какие зарплаты людям платить, какие пенсии и так далее», – сказал эксперт.

По его словам, политикам как от власти, так и от оппозиции, не следует забывать в пылу политической борьбы об ответственности перед народом. «Есть такая поговорка: война войной, а обед – по расписанию. Политики, причем это касается политиков и от власти, и от оппозиции, обязаны помнить об ответственности, которую они на себя взяли перед людьми. Образно говоря, надо забывать о политике и подумать, как накормить народ в следующем году», – сказал Евгений Черненко.

Напомним, что Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналистам украинских телеканалов рассказал, что Государственный бюджет 2014 года будет спланирован таким образом, чтобы существенно увеличить финансирование развития регионов. «Бюджет 2014 года должен быть бюджетом развития регионов. Потому что уже заработал региональный фонд развития. И на следующий год мы, возможно, впервые за все годы независимости будем иметь такой цивилизованный подход к использованию денежных средств на развитие регионов», – сказал Президент.По его словам, объемы финансирования для развития регионов должны быть «несколько десятков миллиардов гривен. Такую цель мы поставили».

Виктор Янукович также выразил надежду, что экономическая ситуация в 2014 году будет лучше. «Я считаю, что экономика в следующем году будет лучше, чем экономика в этом году. Есть много оснований так думать... Мы видим, что будет рост. А это значит, что будет лучший бюджет», – сказал он.По убеждению Президента, это станет основой для дальнейшего повышения заработных плат, пенсий и социальных выплат.