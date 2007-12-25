Янукович отказался идти в заместители к министрам Тимошенко

Партия регионов отвергла предложение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО занять должности заместителей министров с контролирующими функциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ после встречи с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

«Это вопрос дискуссионный. Что касается участия Партии регионов в любых органах исполнительной власти - это исключается», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Партия регионов является оппозицией и намерена придерживаться оппозиционной позиции.

«Мы будем делать все, чтобы с нашей помощью власть работала эффективно», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что сейчас основными требованиями оппозиции является срочное представление проекта государственного бюджета на 2008 год, подготовка программы деятельности правительства с учетом положений стратегии реформ, разработанных Партией регионов.