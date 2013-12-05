Арбузов рассказал, почему Кабмин не может пойти в отставку

Об этом вчера в ходе встречи со студентами Киевского национального университета технологий и дизайна и Киевского национального торгово-экономического университета сказал первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Почему мы не подаем в отставку? Представьте, правительство ушло в отставку. А кто пришел? И как быстро они подхватят управленческий процесс? И что они сделают того, что не сделали мы. К примеру, я работаю в правительстве этот год. И нужно достаточно времени, чтобы понять, как все работает. И чтобы сейчас в таких сложных условиях пришел новый человек или команда? Это проблема», - подчеркнул он

Арбузов усомнился, что возможная ротация Кабмина может пойти на пользу стране.

«Люди не знают того, что они хотят. И не понимают, что они получат. Ситуация только будет углубляться, если кто-то пойдет в отставку. Хотя, вы видели, Верховная Рада проголосовала, и никакой отставки не было. И это нормально», - добавил представитель правительства.

Напомним, что ранее Верховная Рада не приняла решение о недоверии правительству Николая Азарова