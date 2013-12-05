Главный киевский милиционер опроверг свою отставку

Об этом он сообщил после допроса в Генпрокуратуре, сообщает ТСН.

Там расследуется дело о превышении полномочий правоохранителями в ночь на 30 ноября на Майдане Независимости.

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По словам Коряка, он еще не написал заявления об увольнении, но на совещании с министром внутренних дел предложил принять его отставку.

Главный милиционер столицы подчеркнул, что ответил на все вопросы следователя, а действия "беркутовцев" назвал слишком жестокими.

"Мы сейчас разбирались, я отвечал на вопросы следователя. Я думаю, там действительно слишком такое мощное применение спецсредств, возможно, можно было обойтись и меньшими силами, как говорится. Сейчас этот вопрос изучается, будет дана оценка всем, кто там был, и руководителям, и мне в том числе", - пояснил Коряк.

Ранее сообщалось, что за избиение активистов Евромайдана относительно "беркутовцев" открыто уголовное производство.