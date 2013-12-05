В Киеве автомобилисты заблокировали базу "Беркута" (видео)

Об этом на своей странице в Facebook написала активистка Анна Сорока. Она также выложила видео пикета, сообщает ТСН.

На видео видно, как десятки авто вместе с общественным транспортом блокируют "гнездо" "Беркута". Они постоянно сигналят под их базой. И на видео даже видно, как "беркутовцы" начинают убегать с улицы на свою базу.

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В то же время, напомним, в Василькове активисты заблокировали автобусы с "Беркутом", которые собираются на Киев. Очереди на выезд в столицу ожидают около полторы тысячи беркутовцев, сообщили очевидцы.

Сейчас на пути "беркутовцев" у ворот военного училища в Василькове стоят местные жители, которые создают живую цепь, чтобы не выпустить автобусы.

Все автобусы, которые имеют крымские номера и таблички с надписью "МВД", прибыли в военное училище утром в среду.