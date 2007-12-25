Янукович требует от Тимошенко бюджет, и немедленно

Лидер Партии регионов, премьер-министр оппозиционного правительства Виктор ЯНУКОВИЧ требует от Кабинета Министров немедленно подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” потратили два месяца на создание коалиции, что значительно затянуло процесс разработки государственного бюджета.

«Бюджет должен быть немедленно подан в Верховную Раду», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, он отметил, что оппозиционное правительство требует от Кабмина учесть в проекте госбюджета показатели относительно повышения зарплат и пенсий.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины подготовило проект закона о государственном бюджете на 2008 год к рассмотрению на заседании Кабинета Министров Украины 27 декабря.

Министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК отметил необходимость принятия бюджета еще до конца этого года, чтобы граждане могли беспрепятственно получить зарплаты и пенсии в начале следующего. “Страна должна войти в новый год с бюджетом”, - отметил министр финансов.

В.ПИНЗЕНИК подчеркнул, что, несмотря на невероятно сжатые сроки для подготовки документа, Минфин успешно выполнил эту задачу.