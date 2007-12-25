Новые нардепы от БЮТ и НУ-НС принесли присягу (список)

Председатель Верховной рады Арсений ЯЦЕНЮК открыл сегодняшнее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, только что зарегистрированные сегодня Центральной избирательной комиссией народные депутаты принесли присягу. ЯЦЕНЮК поинформировал о вхождении новых нардепов в состав фракций НУ-НС и БЮТ.

Присягу народного депутата принесли шесть представителей блока НУ - НС и восемь представителей БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, от блока "Наша Украина – Народная самооборона" присягу народного депутата принесли Ярослав ДЖОДЖИК, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Сергей ВАСИЛЕНКО, Ярослав КЕНДЗЁР, Николай КРУТЬ, Андрей ПАРУБИЙ.

От Блока Юлии Тимошенко - Василий КРАВЧУК, Александр ГУДЫМА, Андрей ПАВЛОВСКИЙ, Антонина БАЛЮРА, Николай ПОТАПЧУК, Сергей КОШИН, Борис ШИЯНОВ и Алексей ЗАРУДНЫЙ.