Новые нардепы от БЮТ и НУ-НС принесли присягу (список)
Открылось заседание ВР
Председатель Верховной рады Арсений ЯЦЕНЮК открыл сегодняшнее заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, только что зарегистрированные сегодня Центральной избирательной комиссией народные депутаты принесли присягу. ЯЦЕНЮК поинформировал о вхождении новых нардепов в состав фракций НУ-НС и БЮТ.
Присягу народного депутата принесли шесть представителей блока НУ - НС и восемь представителей БЮТ.
Как передает корреспондент УНИАН, от блока "Наша Украина – Народная самооборона" присягу народного депутата принесли Ярослав ДЖОДЖИК, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Сергей ВАСИЛЕНКО, Ярослав КЕНДЗЁР, Николай КРУТЬ, Андрей ПАРУБИЙ.
От Блока Юлии Тимошенко - Василий КРАВЧУК, Александр ГУДЫМА, Андрей ПАВЛОВСКИЙ, Антонина БАЛЮРА, Николай ПОТАПЧУК, Сергей КОШИН, Борис ШИЯНОВ и Алексей ЗАРУДНЫЙ.