В ПР хотят изменить Соглашение об ассоциации с ЕС
16:29, 03 декабря 2013Политика
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Изменения должны "защитить традиционные ценности".
Регионалы внесли новый законопроект
В парламенте зарегистрирован проект постановления “О Заявлении Верховной Рады Украины: "О необходимости внесения изменений в Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС с целью защиты института семьи и традиционных ценностей в Украине”.
Авторами проекта постановления являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко, Андрей Деркач, Дмитрий Шенцев, Елена Бондаренко, Олег Царев, Сергей Кивалов.
В настоящее время на официальном сайте парламента текст проекта постановления недоступен.
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