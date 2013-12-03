В ПР хотят изменить Соглашение об ассоциации с ЕС

В парламенте зарегистрирован проект постановления “О Заявлении Верховной Рады Украины: "О необходимости внесения изменений в Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС с целью защиты института семьи и традиционных ценностей в Украине”.

Авторами проекта постановления являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко, Андрей Деркач, Дмитрий Шенцев, Елена Бондаренко, Олег Царев, Сергей Кивалов.

В настоящее время на официальном сайте парламента текст проекта постановления недоступен.