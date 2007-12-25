Партия регионов собирается разочаровать ”многих”

Народный депутат Михаил ЧЕЧЕТОВ заявляет, что фракция Партии регионов примет участие в сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины и будет рассматривать вопрос об избрании заместителей Председателя ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, «многие ожидали от нас интриги». Как отметил депутат, раздавались комментарии, что представители Партии регионов в ЦИК не явятся на заседание, чтобы принимать участие в рассмотрении вопроса о регистрации кандидатов в народные депутаты от НУ - НС и БЮТ.

М.ЧЕЧЕТОВ обратил внимание, что ничего этого не произошло. «Все нормально», - сказал он, добавив, что сегодня фракция Партии регионов будет принимать участие в заседании Верховной Рады, чтобы рассматривать вопрос об избрании заместителей Председателя ВР и создании комитетов парламента.