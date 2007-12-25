Яценюк рассказал о мечте человечества

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает за поэтапную подготовку изменений в Конституцию.

Об этом он заявил в интервью газете “День” №226(2678) от 25 декабря.

“Я за конституционную ассамблею и за поэтапную подготовку изменений в украинской Конституции, передачу их для рассмотрения Конституционным Судом и тогда передачу на референдум и в Верховную Раду”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По словам председателя ВР, к конституционной реформе нельзя применять “спринтерские подходы”. Кроме того, отметил он, Конституция не должна подформатироваться под каждую отдельную ситуацию или персону.

“Я за то, чтобы работать с сегодняшней украинской Конституцией, в том числе и через принятие соответствующих законов, которые регулируют правовые пробелы, и через решения Конституционного Суда”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом, по мнению спикера, в вопросе Конституции не может быть абсолютного совершенства. “Его достичь — это мечта человечества”, - отметил он.