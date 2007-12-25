Регионалы не пустят к Ющенко опытную Богатыреву?

Народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО не исключает, что президиум Партии регионов может рекомендовать Раисе БОГАТЫРЁВОЙ отказаться от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО, вчерашний указ Президента о назначении Р.БОГАТЫРЁВОЙ секретарем СНБО был «несколько неожиданной новостью».

По его словам, в партии есть разные мнения по данному поводу, но позиция Партии регионов будет единой, и она будет определена сегодня на президиуме.

При этом депутат сказал, что присутствие оппозиции во власти «нами не может быть поддержано, поскольку власть несет ответственность за положение дел в стране». В то же время он отметил, что если говорить об СНБО как координационном органе, а не как органе исполнительной власти, то присутствие представителя оппозиции в руководстве СНБО можно воспринимать положительно.

Также Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что «Раиса Васильевна как человек опытный, как профессионал, несомненно, владеет вопросами, связанными со сферами национальной безопасности и обороны».

Кроме того, Ю.МИРОШНИЧЕНКО добавил, что он положительно оценивает «мотивации Президента Украины, потому что таким образом он (Президент Украины – УНИАН), наверное, хотел создать широкую площадку для диалога - речь идет о диалоге между коалицией и оппозицией».

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Р.БОГАТЫРЁВОЙ секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. В то же время лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Р.БОГАТЫРЁВА не давала согласия на назначение ее секретарем СНБО. Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, «мы приняли решение о переходе в оппозицию и это не предусматривает нашего участия в руководстве государством. Мы не можем возглавлять государственные институты, которые будут реализовывать программы, которые не совпадают с нашим видением перспективы Украины».

По словам лидера Партии регионов, “это - принципиальный вопрос и, я убежден, что в таком отношении к факту появления указа Президента о назначении Раисы БОГАТЫРЁВОЙ секретарем СНБО (без ее на то согласия) меня поддержат члены Президиума Политсовета на заседании 25 декабря».