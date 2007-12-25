Регионалы не пустят к Ющенко опытную Богатыреву?
Новость была "несколько неожиданной"
Народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО не исключает, что президиум Партии регионов может рекомендовать Раисе БОГАТЫРЁВОЙ отказаться от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Как отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО, вчерашний указ Президента о назначении Р.БОГАТЫРЁВОЙ секретарем СНБО был «несколько неожиданной новостью».
По его словам, в партии есть разные мнения по данному поводу, но позиция Партии регионов будет единой, и она будет определена сегодня на президиуме.
При этом депутат сказал, что присутствие оппозиции во власти «нами не может быть поддержано, поскольку власть несет ответственность за положение дел в стране». В то же время он отметил, что если говорить об СНБО как координационном органе, а не как органе исполнительной власти, то присутствие представителя оппозиции в руководстве СНБО можно воспринимать положительно.
Также Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что «Раиса Васильевна как человек опытный, как профессионал, несомненно, владеет вопросами, связанными со сферами национальной безопасности и обороны».
Кроме того, Ю.МИРОШНИЧЕНКО добавил, что он положительно оценивает «мотивации Президента Украины, потому что таким образом он (Президент Украины – УНИАН), наверное, хотел создать широкую площадку для диалога - речь идет о диалоге между коалицией и оппозицией».
Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Р.БОГАТЫРЁВОЙ секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. В то же время лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Р.БОГАТЫРЁВА не давала согласия на назначение ее секретарем СНБО. Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, «мы приняли решение о переходе в оппозицию и это не предусматривает нашего участия в руководстве государством. Мы не можем возглавлять государственные институты, которые будут реализовывать программы, которые не совпадают с нашим видением перспективы Украины».
По словам лидера Партии регионов, “это - принципиальный вопрос и, я убежден, что в таком отношении к факту появления указа Президента о назначении Раисы БОГАТЫРЁВОЙ секретарем СНБО (без ее на то согласия) меня поддержат члены Президиума Политсовета на заседании 25 декабря».