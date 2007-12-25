Шаповал говорит, что журналисты на 90% врут о ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ не сомневался, что сегодняшнее заседание ЦИК пройдет результативно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после завершения заседания ЦИК, где были зарегистрированы 14 депутатов БЮТ и НУ-НС.

«Я хочу официально сказать, что некоторые заявления и публикации выглядят как провокация со стороны журналистов. ЦИК на 90% работает в другом режиме, чем об этом пишут. Это не правда, что пишут», - подчеркнул В.ШАПОВАЛ.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА отметил, что ЦИК работает в обычном режиме и никаких сенсаций не планировалось.

Отвечая на вопрос, когда ЦИК сможет рассмотреть вопрос о регистрации депутата от Партии регионов в связи с назначением Раисы БОГАТЫРЁВОЙ секретарем СНБО, А.МАГЕРА напомнил, что в соответствии с украинским законодательством ЦИК может рассмотреть этот вопрос только после решения Верховной Рады о прекращении депутатских полномочий Р.БОГАТЫРЁВОЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада приняла решение о досрочном прекращении полномочий 14 народных депутатов, которые вошли в состав нового правительства.