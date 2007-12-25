Волков предлагает Партии регионов выгнать Богатыреву

Партия регионов должна исключить Раису БОГАТЫРЕВУ из своих рядов, если она не откажется от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал известный политик, депутат ІІІ и ІV созыва Александр ВОЛКОВ.

Он подчеркнул, что раскол Партии регионов невозможен, поскольку в этой политической силе есть только один кандидат, который может претендовать на должность Президента во время следующих президентских выборов.

«Поэтому Партия регионов, безусловно, не откажется от В.ЯНУКОВИЧА», - сказал А.ВОЛКОВ.

Что касается назначения Р.БОГАТЫРЕВОЙ, то А.ВОЛКОВ отметил, что его удивило это назначение, особенно после заявлений В.ЯНУКОВИЧА о переходе партии в оппозицию.

«Понимаете, такого не может быть, лидер сделал такое заявление и, насколько я знаю, большая часть Партии регионов с этим согласилась, а меньшая часть – другое крыло, которое ориентировано на Бориса КОЛЕСНИКОВА, проводило тайные переговоры с Президентом и его командой», - подчеркнул А.ВОЛКОВ.

Политик считает, что это нонсенс, когда одна часть в оппозиции, а вторая – ведет переговоры о назначении своих представителей на высокие посты страны. По его мнению, В.ЯНУКОВИЧ должен жестко отреагировать.

«Нужно поставить вопрос ребром – или Р.БОГАТЫРЕВА идет секретарем СНБО, или ее выгоняют из партии и на этом ставят точку», - сказал А.ВОЛКОВ, еще раз повторив, что лидер Партии регионов должен занять серьезную позицию по отношению к политикам, которые занимались избирательной кампанией Партии регионов и фактически проиграли ее.

«Я не исключаю, что возможны очень серьезные оргвыводы в партии по этому вопросу, я исключаю полностью, что Р.БОГАТЫРЕВА не знала о ее назначении, так как это сегодня пытаются преподнести. Я очень много проработал в Администрации Президента, что назначение, да еще и народных депутатов, никогда без предварительного собеседования не проводится», - сказал А.ВОЛКОВ, выразив мнение, что это свидетельствует о существовании двойной морали в Партии регионов.

«Они, на всякий случай, бегут и договариваются там, а потом ждут, как отреагируют здесь. Такого быть не должно, должна быть единая команда, и весь мусор, который там задерживается, нужно выметать из избы», - сказал А.ВОЛКОВ.