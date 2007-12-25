Богатырева хотела сообщить Януковичу, но не успела?

Народный депутат, член фракции Партии регионов Василий ХАРА утверждает, что Раиса БОГАТЫРЕВА знала о возможном ее назначении секретарем Совета национальной безопасности и обороны, но не успела это обсудить с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом он заявил газете “Экономические известия” №230(763) от 25 декабря 2007.

«Ей нужно было поговорить с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и фракцией, но как только эта информация вышла за пределы фракции, - появился указ о ее назначении», - сказал он.

По словам В.ХАРЫ, решение Президента о назначении Р.БОГАТЫРЕВОЙ направлено на выстраивание противовеса премьеру Юлии ТИМОШЕНКО. «Мы надеялись, и сама Раиса Васильевна рассчитывала занять пост первого вице-спикера. Но, видимо, такая перспектива не вырисовывается», - сказал он. По словам народного депутата, глава государства делает все возможное, чтобы не состоялось объединение БЮТ и Партии регионов с целью провести досрочные президентские выборы.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Р.БОГАТЫРЕВОЙ секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. В то же время лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Р. БОГАТЫРЕВА не давала согласия на назначение ее секретарем СНБО. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что “мы приняли решение о переходе в оппозицию и это не предусматривает нашего участия в руководстве государством. Мы не можем возглавлять государственные институты, которые будут реализовывать программы, не совпадающие с нашим виденьем перспективы Украины”.

По словам лидера Партии регионов, “это - принципиальный вопрос и, я убежден, что в таком отношении к факту появления указа Президента о назначении Раисы БОГАТЫРЕВОЙ секретарем СНБО (без ее на это согласия) меня поддержат члены Президиума Политсовета на заседании, которое мы проведем 25 декабря”.