Муж Богословской также вышел из рядов Партии регионов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Как сообщалось ранее, о своем решении выйти из Партии регионов сначала сообщила Инна Богословская.

"Я выхожу из Партии регионов и из состава фракции Партии регионов в парламенте", - заявила Инна Богословская.

Кроме того, из Партии регионов вышел Давид Жвания, а из фракции ПР вышел Николай Рудьковский.