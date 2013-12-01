Муж Богословской также вышел из рядов Партии регионов
23:09, 01 декабря 2013Политика
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Муж Инны Богословской, нардеп от Партии регионов Владимир Мельниченко, выходит из ПР и ее фракции в Верховной Раде.
Муж Богословской последовал примеру жены, фото uainfo.org
Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата.
Как сообщалось ранее, о своем решении выйти из Партии регионов сначала сообщила Инна Богословская.
"Я выхожу из Партии регионов и из состава фракции Партии регионов в парламенте", - заявила Инна Богословская.
Кроме того, из Партии регионов вышел Давид Жвания, а из фракции ПР вышел Николай Рудьковский.
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