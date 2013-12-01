Командование внутренних войск опровергает информацию о стягивании подразделений в Киев

Пресс-служба внутренних войск МВД Украины официально опровергает недостоверную информацию, которая появилась в некоторых СМИ относительно выезда в город Киева 40 автобусов с курсантами Академии внутренних войск.

Несмотря на сложную оперативную обстановку в столице, дополнительно личный состав Академии внутренних войск в Киев не направляется, сообщили УНИАН в пресс-службе внутренних войск МВД Украины.

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