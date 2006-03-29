Америка радуется, что ”оранжевые” имеют больше, чем Янукович

Госсекретарь США Кондолиза РАЙС считает важным тот факт, что в ходе состоявшихся в Украине парламентских выборов обе "оранжевые" партии набрали в совокупности больше голосов, чем Партия регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом К.РАЙС заявила во вторник на слушаниях в сенатском подкомитете по ассигнованиям, подчеркнув, что Блок Юлии Тимошенко и блок "Наша Украина" являются "партиями реформ", сообщает РИА «Новости».

Госсекретарь США отметила, что следующим этапом после выборов будет выработка договоренностей между главными блоками в новом праламенте для формирования правительства.

При этом К.РАЙС подчеркнула, что США готовы работать с любым правительством, которое будет сформировано в Украине после выборов.