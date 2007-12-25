Лучшая кандидатура на место мэра Харькова

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ считает народного депутата Украины от БЮТ Александра ФЕЛЬДМАНА лучшей кандидатурой на должность Харьковского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, позиция А.АВАКОВА относительно возможных досрочных выборов мэра Харькова обнародована на персональном веб-сайте политика.

«При всех обстоятельствах и широком спектре кандидатур от демократических сил, которые предлагаются на должность Харьковского городского председателя, в сегодняшней ситуации наибольшие шансы принести пользу харьковчанам имеет Александр ФЕЛЬДМАН. И я его поддерживаю», - заявил А.АВАКОВ.

Председатель облгосадминистрации не исключает, что перевыборы нынешней городской власти состоятся весной следующего года.