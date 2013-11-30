Во Львове на Евромайдан вышли десять тысяч человек

На львовском Евромайдане, в центре города возле памятника Шевченко, около десяти тысяч человек собрались на митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, с 15.00 продолжаются выступления политиков, общественных деятелей, студенческой молодежи и жителей города относительно ситуации, сложившейся с силовым разгоном Евромайдана в Киеве, и плана дальнейших действий.

Организаторы львовского Евромайдана призывают граждан не поддаваться на провокации, во избежание столкновений и конфликтов: «Уважаемые львовяне! Власть пытается нас спровоцировать на необдуманные поступки, чтобы был повод применить силу. Обращаемся к вам с просьбой не реагировать на провокации, во избежание столкновений и конфликтов. Напоминаем, что Евромайдан во Львове это, прежде всего, мирное проявление неповиновения граждан».

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Также людей призывают массово ехать в Киев в поддержку Евромайдана. Проводится запись желающих, однако организаторы ввели ограничения – в списки не включают женщин и несовершеннолетних. При этом на выезд просят заявить о своем желании молодых мужчин со спортивной и военной подготовкой.

На львовском Евромайдане также находится начальник милиции Львовской области Александр Рудяк и руководитель милиции города Львова Сергей Зюбаненко.

Начальник ГУМВД Украины во Львовской области Александр Рудяк в комментарии журналистам отметил: «У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить охрану общественного порядка. Никаких провокационных приказов относительно разгона майдана не было и нет. Все подразделения милиции выполняют мои приказы. Мирным акциям мы обеспечиваем охрану правопорядка».