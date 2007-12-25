Депутат БЮТ решил, что ”Контрабандой - стоп” можно заниматься где угодно

Глава межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде «Контрабанде - СТОП», народный депутат от БЮТ Игорь РЫБАКОВ принял решение «бороться с контрабандой на каждом украинском таможенном пункте», но не возглавлять Государственную таможенную службу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь депутата И.РЫБАКОВА Светлана РУСИН.

В частности, как заявил представитель БЮТ, «для меня большая честь получить предложение возглавить Таможенную службу, но главное не должность, а результат и получение эффективной работы, которую я уже делаю на протяжении года». По словам И.РЫБАКОВА, «мы будем использовать весь свой потенциал межфракционного депутатского объединения в ВР «Контрабанде – СТОП» для контроля за работой Государственной таможенной службы Украины и для предоставления Гостамслужбе и Кабмину помощи по искоренению коррупции».

Как сообщали некоторые СМИ, на должность главы Гостаможслужбы рассматривались, в частности, кандидатуры Валерия ХОРОШКОВСКОГО и И.РЫБАКОВА.