Во время разгона Евромайдана «беркутовцы» разбили голову фотокорреспонденту Reuters

По его словам, в настоящий момент он уже вернулся к работе.

В социальных сетях появились фотографии Гаранича, который с окровавленной головой снимает стоящую перед ним стену из «беркутовцев».

В результате нападения бойцов спецподразделений также была повреждена камера этого, одного из самых известных фотожурналистов страны, который за последние два десятилетия работал практически во всех «горячих точках» Европы и Азии.

Как сообщал УНИАН, в субботу около 4-х часов утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. По данным очевидцев, десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы ”Беркута” вытесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Представители МВД пока не могут назвать точное количество раненых при сегодняшнем разгоне Евромайдана в Киеве. При этом в столичном главке милиции сообщили, что на задержанных составляются протоколы «за мелкое хулиганство и неповиновение милиции».