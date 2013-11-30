Во время разгона Евромайдана «беркутовцы» разбили голову фотокорреспонденту Reuters
Во время разгона Евромайдана, который был проведен ранним субботним утром на центральной площади столицы Украины, бойцы спецподразделения «Беркут» разбили голову фотокорреспонденту международного агентства новостей Reuters Глебу Гараничу, сообщил УНИАН сам фотограф.
По его словам, в настоящий момент он уже вернулся к работе.
В социальных сетях появились фотографии Гаранича, который с окровавленной головой снимает стоящую перед ним стену из «беркутовцев».
В результате нападения бойцов спецподразделений также была повреждена камера этого, одного из самых известных фотожурналистов страны, который за последние два десятилетия работал практически во всех «горячих точках» Европы и Азии.
Как сообщал УНИАН, в субботу около 4-х часов утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. По данным очевидцев, десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.
На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы ”Беркута” вытесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.
Представители МВД пока не могут назвать точное количество раненых при сегодняшнем разгоне Евромайдана в Киеве. При этом в столичном главке милиции сообщили, что на задержанных составляются протоколы «за мелкое хулиганство и неповиновение милиции».