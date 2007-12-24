Регионалы и коммунисты пролетели мимо кресла зама спикера ВР

Заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Борис ТАРАСЮК считает, что фракции Партии регионов и КПУ потеряли шансы на назначение своих представителей на должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Б.ТАРАСЮКА, этот шанс фракции Партии регионов и КПУ потеряли после того, как они сорвали договоренности, достигнутые на заседании Согласительного совета относительно поддержки решения о возобновлении работы парламента лишь после решения ЦИК относительно регистрации кандидатов в народные депутаты по спискам НУ-НС и БЮТ.

Б.ТАРАСЮК напомнил, что фракции Партии регионов и КПУ не голосовали за данное решение.

«Я лично как заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” буду выступать категорически против избрания на должность первого заместителя председателя ВР представителя Партии регионов и КПУ», - сказал Б.ТАРАСЮК.

В то же время он считает, что фракция Блока Литвина еще не потеряла шанс, чтобы ее представитель занял должность первого вице-спикера.