Президент Румынии назвал "глупостью" идею трехсторонних переговоров ЕС-Украина-Россия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после заседания фракции Народной партии в Европарламенте, которое проходит в Вильнюсе.

“Будем надеяться до последнего момента, потому что подписание соглашения Украиной является главной целью саммита. Посмотрим, что Президент Янукович решит в конечном итоге”, - сказал Президент Румынии.

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“Президент Янукович может решить продвигать свою страну на запад, или пойти в направлении евразийской организации. Но насколько я знаю, сами украинцы являются европейцами”, - отметил он.

Румынский лидер отверг идею правительства Украины о трехсторонних консультациях в формате ЕС-Украина-Россия, которую правительство Николая Азарова выдвинуло неделю назад после решения о приостановке ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

В то же время Кабмин поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики “предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации создать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на возобновление потерянных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами - членами Содружества Независимых Государств об оживлении торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления совместными усилиями экономического потенциала государства”, - говорится в распоряжении.

В свою очередь Европейский Союз не видит возможностей подключить Россию к переговорам Украины и Евросоюза об ассоциации, диалог может вестись лишь на двусторонней основе, заявил, в частности, глава Представительства ЕС в России Вигадас Ушацкас.